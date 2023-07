De acordo com o pré-aviso de greve, entregue pelo Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Transformadoras, Energia e Atividades do Ambiente do Centro Sul e Regiões Autónomas, a paralisação visa reivindicar um aumento de salário, reduzir o horário semanal em duas horas, aumentar o número de dias de férias e exigir a aplicação do Acordo de Empresa.

A greve na Valorsul, sediada no concelho de Loures, vai ter lugar entre as 00:00 do dia 31 de julho e as 00:00 de 02 de agosto, coincidindo com o início da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), que decorre na região de Lisboa entre 01 e 06 de agosto.

A Valorsul, com cerca de 450 trabalhadores, é a empresa responsável pelo tratamento e valorização dos resíduos recicláveis e resíduos sólidos urbanos produzidos em 19 concelhos das regiões de Lisboa e Oeste.

FAC // MCL

Lusa/Fim