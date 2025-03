Trabalhadores da Atlantic Ferries em plenário com paragem de atividade na segunda-feira

Trabalhadores da Atlantic Ferries, que assegura as ligações fluviais entre Setúbal e Troia, no concelho de Grândola, realizam na segunda-feira à tarde um plenário "com paralisação da atividade", anunciou hoje a Federação dos Sindicatos dos Transportes e Comunicações (Fectrans).