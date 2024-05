O boletim do INE sobre acesso e utilização das tecnologias de informação e comunicação, relativo a 2023, mostra que 70,2% da população (a partir de dez anos) utiliza a Internet quase todos os dias -- era 64,2% em 2022.

O acesso é maior no meio urbano, onde 74,7% dos inquiridos responderam que acedem à Internet, percentagem que cai para 56,1% no meio rural.

Tanto num meio como noutro, a esmagadora maioria navega utilizando o telemóvel, mesmo estando em casa.

A utilização é mais expressiva nos jovens com idades compreendidas entre 15-34 anos.

Noutra pergunta, o inquérito mostra também um aumento no número de pessoas que diz usar computador, de 22,6% em 2022 para 25,8% em 2023.

"No meio urbano, 30% da população utilizou um computador e no meio rural essa percentagem foi de 12,5%", refere-se no boletim do INE.

Noutros indicadores analisados com o inquérito, as percentagens pouco variaram, por exemplo, no que respeita à posse de telemóvel: 74% da população tem um, mais no meio urbano (77,3%) do que no meio rural (65,6%).

A informação sobre acesso e utilização das tecnologias de informação e comunicação foi obtida durante o Inquérito Multiobjetivo Contínuo (IMC) às famílias, no quarto trimestre de 2023, com uma amostra de 9.918 agregados.

