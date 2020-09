Thomas Bach destacou que nos últimos meses ocorreram desenvolvimentos notáveis que convidam ao otimismo em relação a Tóquio2020, incluindo o desenvolvimento de uma vacina ou a "retoma de um grande número de eventos desportivos" em todo o mundo.

O presidente do COI, que falava à margem da reunião da comissão de coordenação entre o organismo a que preside e os organizadores dos Jogos Olímpicos, por videoconferência, considerou Tóquio2020 um evento próprio para "um mundo pós-covid-19".

O alemão Thomas Bach destacou os jogos das principais ligas do Japão realizados no último fim de semana, pela primeira vez com a presença de mais de 5.000 espectadores nas bancadas e "eventos complexos como o Tour de France e outros".

"Isso demostra que podemos desenvolver eventos desportivos mesmo sem a vacina", disse Bach, que, no entanto, admitiu a impossibilidade de se saber com detalhe a evolução da pandemia nos próximos 10 meses, bem como as respostas médicas contra a covid-19.

No atual contexto de incertezas causadas pelo vírus, "os governos de muitos países não podem nem garantir que alguém poderá entrar ou sair na próxima semana" devido às restrições que são aplicadas nas viagens, disse o presidente do COI.

"O que podemos fazer é estabelecer princípios com os quais trabalhar, e isso consiste em organizar Jogos adequados para o mundo pós-covid-19 e uma 'caixa de ferramentas' de medidas que podemos tomar quando chegar a hora e de acordo com o cenário", explicou.

Thomas Bach pediu, por isso, "sacrifícios" e "criatividade" a todos os atores envolvidos no movimento olímpico para "tomar decisões no momento adequado" quanto às condições de movimentação dos atletas e mudanças nas regras e regulamentos que se aplicam a Tóquio2020.

Apesar de todas as dificuldades, Thomas Bach expressou a sua confiança de que os Jogos Olímpicos programados para o verão de 2021 em Tóquio [de 23 de julho a 08 de agosto] "serão um sucesso", bem como "históricos em muitos aspetos".

A reunião entre o COI e os anfitriões japoneses vai durar até sexta-feira e concentrar-se-á nos últimos avanços nos preparativos para Tóquio2020 e nas propostas dos organizadores para "simplificar" o evento, adiado para 2021 devido à pandemia.

O presidente do comité organizador, Yoshiro Mori, explicou que a prioridade para Tóquio2020 consiste em identificar formas de reduzir o custo e a complexidade dos Jogos, além de definir medidas de segurança sanitária para os atletas, tarefas que eles esperam concluir até o final do ano.

