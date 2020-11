Tóquio considera afirmações do MNE chinês sobre ilhas Senkaku "totalmente inaceitáveis"

O Governo do Japão classificou hoje como "totalmente inaceitáveis" as recentes declarações do ministro dos Negócios Estrangeiros chinês, Wang Yi, sobre a soberania das Ilhas Senkaku (Diaoyu, para a China) no mar do leste da China.