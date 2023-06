As fontes parlamentares explicaram à Lusa que a decisão foi tomada numa reunião de mais de duas horas e meia dos líderes das bancadas, onde os representantes dos partidos da maioria chegaram a defender a realização da tomada de posse mais tarde.

Duarte Nunes, chefe da bancada do CNRT, confirmou que a decisão de 22 de junho foi a possível, explicando que as bancadas da atual maioria cessante chegaram a insistir numa tomada de posse muito mais tarde, em setembro.

"Foi a decisão tomada na reunião dos líderes. Para nós é uma data aceitável e melhor do que arrastar até setembro", disse.

O regimento do parlamento determina que os novos deputados eleitos devem tomar posse até ao máximo 15 dias depois do acórdão do Tribunal de Recurso de validação dos resultados eleitorais.

Esse acórdão tem data de 05 de junho, mas apenas foi publicado no Jornal da República hoje, sendo que 15 dias a contar de hoje se cumprem a 21 de maio.

A data acordada hoje é dez dias mais tarde do que o Presidente da República, José Ramos-Horta, tinha solicitado ao presidente do Parlamento, Aniceto Guterres Lopes, durante a reunião de ambos, hoje, no Palácio Presidencial.

