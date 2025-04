O prémio Eduardo Lourenço, no valor de 7.500 euros, distingue personalidades ou instituições com intervenção relevante no âmbito da cultura, cidadania e cooperação ibéricas.

Uma nota da Câmara Municipal da Guarda recordou que o júri da 21.ª Edição do Prémio Eduardo Lourenço esteve hoje reunido na sede do Centro de Estudos Ibéricos (CEI), naquela cidade.

"O júri reconheceu o perfil do intelectual, do humanista e do poeta que marca inequivocamente a cultura portuguesa contemporânea. Igualmente reconheceu o pensador ecuménico e do diálogo que, com a sua obra, nos ensina que a fronteira é um mistério de encontro. Na ocasião dos 25 anos do Centro de Estudos Ibéricos, o Prémio Eduardo Lourenço 2025 distingue, na personalidade de José Tolentino de Mendonça, o valor da Educação e da Palavra como fontes de inspiração para fortalecer laços que cruzam todas as fronteiras e dos quais o diálogo ibérico tem sido exemplo", referiu a Câmara.

Tolentino de Mendonça é poeta e professor. Nasceu na ilha da Madeira e estudou Ciências Bíblicas em Roma. Vive no Vaticano desde 2018, onde foi responsável pela Biblioteca Apostólica e pelo Arquivo Secreto. É atualmente prefeito do Dicastério para a Cultura e a Educação. Em 2019, foi elevado a cardeal pelo Papa Francisco.

O júri do prémio foi constituído pelos membros da direção do CEI: presidente da Câmara da Guarda, Sérgio Costa, e os vice-reitores das Universidades de Coimbra (UC) e de Salamanca (USAL), Delfim Leão e Matilde Olarte, respetivamente.

Manuel Santos Rosa e Luís Umbelino, da UC, Antonio Notario e María Isabel Martín Jiménez, da USAL, também constituem o júri, assim como as personalidades convidadas António Apolinário Lourenço e Désirée Pedro, indicados pela Universidade de Coimbra, e Juán Andrés Blanco e María Teresa Conesa, indicados pela Universidade de Salamanca.

A investigadora e ensaísta espanhola Isabel Soler foi a vencedora da última edição do prémio, tendo então sucedido à escritora portuguesa Lídia Jorge.

Entre os vencedores contam-se também Maria Helena da Rocha Pereira, professora catedrática de Cultura Greco-Latina (2004), Agustín Remesal, jornalista (2006), Maria João Pires, pianista (2007), Ángel Campos Pámpano, poeta (2008), Jorge Figueiredo Dias, professor catedrático de Direito Penal (2009) e César António Molina, escritor (2010).

Mia Couto, escritor (2011), José María Martín Patino, teólogo (2012), Jerónimo Pizarro, professor e investigador (2013), Antonio Sáez Delgado, professor e investigador (2014), Agustina Bessa-Luís, escritora (2015), Luis Sepúlveda, escritor (2016), Fernando Paulouro das Neves, escritor e jornalista (2017), Basilio Lousada Castro, escritor (2018), Carlos Reis, professor e investigador (2019), Ángel Marcos de Dios, professor (2020), Fundação José Saramago (2021), Valentín Cabero Diéguez, geógrafo e professor (2022) são os outros galardoados.

