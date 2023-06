Em conferência de imprensa, Augusto Manjur disse que o PRS não pretende adiantar a divulgação dos resultados eleitorais, mas também confia que o órgão irá se pronunciar de acordo com "a vontade expressa pelo povo nas urnas".

O responsável do PRS é da opinião de que a Comissão Nacional de Eleições (CNE) tem os mesmos resultados que cada partido ou coligação participantes têm na sua posse, de acordo com a fiscalização montada.

"Por isso não há motivo para um ambiente de frustração", defendeu o diretor da campanha eleitoral do PRS.

Augusto Manjur apela à calma e paciência dos guineenses até que a CNE divulgue os resultados provisórios, previsto para quarta-feira, e os definitivos, em data ainda por marcar.

O responsável afirmou que o PRS, como todos os partidos, sabe quantos deputados elegeu e felicitou os guineenses pela forma ordeira como participaram no processo eleitoral.

Augusto Manjur pede, contudo, aos guineenses que se mantenham vigilantes e atentos com o processo do apuramento dos resultados que ainda decorre em certas zonas do país.

Sublinhou ainda que em democracia quem faz os resultados eleitorais é o povo, através do seu voto nas urnas e não as instituições e "muito menos o PRS", ao ser questionado se o partido tinha algo a temer no processo do apuramento de dados.

Quase 900 mil eleitores guineenses foram chamados domingo às urnas para escolher entre os candidatos apresentados por 20 partidos e duas coligações os próximos 102 deputados do país.

MB // LFS

Lusa/Fim