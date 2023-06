No domingo, o alerta amarelo do IPMA para a "persistência de valores elevados da temperatura máxima" estende-se ainda à Madeira (costas norte e sul e Porto Santo) e, no continente, mantém-se nos distritos de Vila Real, Bragança, Guarda, Castelo Branco, Portalegre, Santarém, Setúbal e Faro.

Na segunda-feira, o instituto mantém Évora e Beja sob aviso laranja, estendendo-o também à costa sul da Madeira, e permanecem sob aviso amarelo, até às 18:00, os distritos de Vila Real, Bragança, Guarda, Castelo Branco, Portalegre, Santarém, Setúbal e Faro.

Segundo o IPMA, o aviso amarelo é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica, enquanto o aviso laranja corresponde a uma situação meteorológica de risco moderado a elevado.

O IPMA prevê para os próximos dias continuação de tempo quente, destacando-se valores da temperatura máxima na ordem dos 42 graus Celsius em Évora e Beja e acima dos 30 graus em praticamente todos os distritos, com exceção de Viana do Castelo, Porto e Aveiro.

Em causa está, segundo o IPMA, a ação de uma "crista anticiclónica entre o Golfo da Biscaia e o arquipélago da Madeira, que dará origem a uma circulação que trará em altitude uma massa de ar com origem no Norte de África".

"Na sequência deste episódio de tempo quente, que deverá ser mais prolongado a sul do Tejo e Beira Baixa, onde é expectável a ocorrência de uma onda de calor até dia 29, pelo que se aconselha seguir as orientações da DGS [Direção-Geral da Saúde] para situações de tempo quente", refere o IPMA em comunicado.

A DGS recordou entretanto a recomendação de especial atenção aos mais vulneráveis ao calor, como crianças, idosos, doentes crónicos e grávidas.

No seu 'site', a DGS aconselha que os doentes crónicos ou sujeitos a medicação e/ou dietas específicas sigam as recomendações do médico assistente ou da linha SNS24 e aconselha o contacto e acompanhamento de idosos e outras pessoas que vivam isoladas, garantindo a hidratação e permanência em ambiente fresco.

A DGS recomenda igualmente cuidados especiais como evitar esforços físicos no exterior e a exposição direta ao sol, principalmente entre as 11:00 e as 17:00, além do uso de protetor solar com fator igual ou superior a 30 a cada duas horas e após banhos de praia e piscina.

Devido a estas condições meteorológicas, associadas a valores baixos da humidade relativa do ar, o IPMA coloca também sob risco muito elevado de incêndio rural diversos concelhos do interior Centro, bem como na região Sul, a serem classificados com valores máximo ou muito elevado.

Esta previsão do IPMA, levou também a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) a alertar para o elevado risco de incêndios em todo o território continental, recomendando medidas preventivas.

PD (DD) // JH

Lusa/Fim