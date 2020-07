A mesma fonte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) precisou que o estado de alerta especial laranja foi acionado às 00:00 de hoje e vai prolongar-se até às 24:00 de quinta-feira, sendo então feita nova avaliação do risco de incêndio.

O estado de alerta especial laranja, que determina o reforço da monitorização e o grau de prontidão do Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais (DECIR), significa que o grau de risco é elevado e que se está numa "situação de perigo, com condições para a ocorrência de fenómenos invulgares que podem causar danos a pessoas e bens, colocando em causa a sua segurança".

A ANEPC emitiu um aviso à população para dar conta do risco muito elevado a máximo de incêndio para os próximos dias devido à continuação de tempo quente e seco.

"De acordo com a informação disponibilizada pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê-se para os próximos dias a continuação de tempo quente e seco com consequências nos índices de risco de incêndio (muito elevado a máximo) em especial no interior norte e centro e no Algarve", refere a Proteção Civil, em comunicado.

Segundo a ANEPC, estão previstos para os próximos dias uma subida gradual da temperatura máxima, noites tropicais, baixa humidade relativa do ar e vento fraco a moderado.

A Proteção Civil sustenta que, face a estas previsões, há "um aumento das condições favoráveis à eventual ocorrência e propagação de incêndios rurais".

No aviso à população, a Autoridade Nacional de Emergência de Proteção Civil recorda que até 30 setembro é proibido fazer queimas e queimadas, usar fogareiros e grelhadores em todo o espaço rural, fumar ou fazer qualquer tipo de lume nos espaços florestais, lançar balões de mecha acesa e foguetes e fogo-de-artifício.

A Proteção civil refere ainda que é proibido fumigar ou desinfestar apiários e usar motorroçadoras, corta-matos e destroçadores nos dias de risco máximo de incêndio.

