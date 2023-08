"O título académico não pode ser visto apenas como uma licença para construir o bem-estar pessoal, mas como um mandato para se dedicar a uma sociedade mais justa e inclusiva, ou seja, mais avançada", afirmou Francisco, na Universidade Católica Portuguesa, em Lisboa, perante uma plateia de jovens universitários, na primeira iniciativa do seu segundo dia em Portugal, onde preside à Jornada Mundial da Juventude.

Segundo o Papa, "se o conhecimento não for acolhido como uma responsabilidade, torna-se estéril, se quem recebeu uma formação superior -- que hoje, em Portugal e no mundo, continua a ser um privilégio --, não se esforça por restituir algo naquilo de que beneficiou, no fundo não compreendeu profundamente o que lhe foi oferecido".

Quanto à universidade, que "se comprometeu a formar as novas gerações, seria um desperdício pensá-la apenas para perpetuar o atual sistema elitista e desigual do mundo com o ensino superior que continua a ser um privilégio de poucos".

Defendendo que experiências de serviço fraterno que "nascem no meio académico deveriam ser consideradas indispensáveis para quem passa pela universidade", Francisco citou a poetisa Sophia de Mello Breyner Andresen, que, numa entrevista, à pergunta sobre "o que gostaria de ver realizado em Portugal neste novo século", respondeu que "gostaria que se realizasse a justiça social, a diminuição das diferenças entre ricos e pobres".

"Dirijo agora a mesma pergunta a vós, caros estudantes, peregrinos do saber: Que quereis ver realizado em Portugal e no mundo? Quais mudanças, quais transformações? E como pode a universidade, especialmente a Católica, contribuir para isso?", questionou.

Após ouvir os testemunhos de quatro jovens, mencionou Almada Negreiros -- "sonhei com um país onde todos chegavam a mestres" -- para dizer que "também este idoso que vos fala sonha que a vossa geração se torne uma geração de mestres", de humanidade, compaixão e de novas oportunidades, "para o planeta e seus habitantes, mestres de esperança".

A JMJ, que começou na terça-feira e termina no domingo, é considerado o maior evento da Igreja Católica.

O Papa, primeiro a inscrever-se na JMJ, chegou a Lisboa na quarta-feira, e no sábado tem prevista uma visita de duas horas ao Santuário de Fátima, para rezar pela paz e pelo fim da guerra na Ucrânia.

As principais cerimónias da jornada decorrem no Parque Tejo, a norte do Parque das Nações, na margem ribeirinha do Tejo, em terrenos dos concelhos de Lisboa e Loures, e no Parque Eduardo VII, no centro da capital.

