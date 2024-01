Títulares de cargos políticos do Governo da Madeira suspeitos de favorecimento indevido

As investigações que levaram à realização de buscas hoje nas regiões autónomas e no continente envolvem titulares de cargos políticos do Governo da Madeira e Câmara do Funchal por suspeita de favorecimento indevido de sociedades/grupos, revelou o Ministério Público.