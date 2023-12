"Neste momento, posso dizer que há 11 mortos no local, incluindo o atirador", declarou a porta-voz dos serviços de emergência, Jana Postova, à televisão pública checa.

Segundo a comunicação social checa, o tiroteio ocorreu na Faculdade de Belas-Artes, cujos professores e alunos receberam ordens para trancarem as portas das salas onde se encontravam durante a intervenção policial.

A estação televisiva privada Nova TV noticiou uma explosão e um homem armado no telhado do edifício do centro histórico de Praga.

O ministro do Interior, Vit Rakusan, disse à televisão pública apelou à população para seguir as instruções da polícia.

Os agentes vedaram a zona e pediram às pessoas residentes na vizinhança para permanecerem no interior das habitações.

O primeiro-ministro checo, Petr Fiala, cancelou os seus compromissos agendados para hoje e dirigiu-se para Praga.

