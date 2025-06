Tiroteio em escola austríaca provoca nove mortos

Viena, 10 jun 2025 (Lusa) - Pelo menos nove pessoas, entre as quais sete alunos, um adulto e o suposto agressor, morreram hoje num tiroteio numa escola secundária em Graz, no sudeste da Áustria, confirmaram as autoridades locais, embora haja vários balanços de vítimas.