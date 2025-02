O tiroteio teve lugar pelas 21:30 de sábado, à entrada da estação de Clémenceau, em Anderlecht, onde este mês já tinha ocorrido um ataque.

A polícia já se encontrava nas proximidades, tendo em conta que aquela zona foi alvo de um reforço de vigilância desde que, no passado dia 05, dois homens dispararam espingardas kalashnikov no metro de Clemenceau.

O ministro do Interior, Bernard Quintin, que se deslocou ao local do incidente, prometeu adotar "todas as medidas possíveis para combater esta praga".

Na próxima semana, o Governo vai realizar uma reunião urgente para definir os próximos passos.

Para o presidente da câmara de Anderlecht, Fabrice Cumps, "as investigações judiciais devem ser intensificadas para desmantelar as redes [de tráfico]".

No ano passado, a Procuradoria-Geral de Bruxelas registou 89 tiroteios e nove mortes.

Em 2023, tinham-se contabilizado 62 casos e no ano anterior 56.

