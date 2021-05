De acordo com a promotora, a 13 de maio apresentar-se-ão no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, e no dia seguinte no Coliseu do Porto, acompanhados por uma orquestra e convidados, ainda não revelados.

Na página oficial, a banda explica que cada concerto será dividido em duas partes: Uma primeira apenas dos Tindersticks e uma segunda com a participação de músicos convidados, acompanhados por ensembles de cordas locais.

Londres, Paris, Viena, Bruxelas, Copenhaga e Estocolmo são outras cidades convocadas para esta digressão de celebração.

Os Tindersticks têm uma longa relação com o público português, desde os primeiros tempos, em vários contextos e salas, como atuações em festivais, queimas de fitas, minidigressões pelo país em nome próprio, com passagem pelas duas salas às quais regressarão em 2022.

Para lá dos Tindersticks, Stuart Staples colaborou, por exemplo, com Rodrigo Leão no álbum "A mãe", de 2009.

O alinhamento da digressão dos Tindersticks deverá atravessar toda a discografia pop-rock teatral e melancólica dos Tindersticks, desde a estreia, com um álbum homónimo em 1993, até "Distractions", editado em fevereiro passado.

Atualmente, os Tindersticks são Stuart Staples (vocalista), David Boulter (teclista), Neil Fraser (guitarrista), Dan McKinna (baixista) e Earl Harvin Jr (baterista).

SS // TDI

Lusa/fim