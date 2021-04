Em declarações à Lusa, o delegado de Timor-Leste do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa [Fórum de Macau], Danilo Lemos Henriques, justificou a campanha com a falta de apoio às localidades mais pequenas.

"46% das famílias afetadas encontram-se em Díli, o que tem permitido que ela lidere grande parte dos recursos que estão a ser mobilizados, deixando, desta feita, outras localidades menores, tal como Laclubar, desprovidas de apoios necessários para dar resposta às vítimas", disse.

Sem precedentes em várias décadas, o ciclone Seroja atingiu Timor-Leste entre os dias 29 de março e 4 de abril, causando inundações e deslizamentos de terras, com particular expressão na capital, Díli, e nas zonas baixas circundantes, e provocou pelo menos 36 mortos e uma dezena de desaparecidos.

Chuvas torrenciais e ventos causaram cheias repentinas históricas, que danificaram casas, terrenos agrícolas, e infraestruturas críticas, incluindo linhas elétricas e redes de comunicações, em oito municípios de Timor-Leste.

"Com esta iniciativa estamos a tentar reconstruir as suas vidas", afirmou Danilo Lemos Henriques.

O responsável explicou que no Posto Administrativo de Laclubar, no Município de Manatuto, a cerca de 90 quilómetros a leste da capital timorense, 111 casas foram totalmente destruídas e mais de 230 danificadas, num total de 345 famílias em seis aldeias afetadas.

As autoridades locais fizeram um levantamento de todas as famílias nas várias aldeias do município que precisam de ajuda.

Por esta razão, Danilo Lemos Henriques apela à comunidade de Macau que queira ajudar para transferir qualquer quantia para a Conta Solidariedade Timor-Leste 9017515214 do Banco Nacional Ultramarino em Macau (BNU).

"As comunidades estão a pedir apoio financeiro para poderem comprar mantimentos em Díli, que depois serão transportados para um local o mais próximo possível de Laclubar" para depois ser entregue às famílias, explicou.

No terreno, encontra-se Francisco Reis de Araújo, professor de ensino superior em Díli, mas que devido à cerca sanitária imposta em Timor-Leste tem estado há quase dois meses em Laclubar.

"Muitas famílias perderam a casa, viram as suas casas serem destruídas e ainda não receberam ajuda", contou à Lusa.

"A população enfrenta fome e precisa de ajuda", frisou Francisco Reis de Araújo, que se encontra a trabalhar junto com as autoridades da Administração do Posto Administrativo de Laclubar para apoiar a população.

"Neste momento estamos numa situação difícil e por isso pedimos ajuda aos países irmãos e também a Macau", território que conhece bem fruto de ter estudado, em 2014, na Universidade de Macau no curso de língua avançada e cultura portuguesa e mais tarde, em 2016 e 2017, num curso de formação na área jurídica.

