Em comunicado, o Centro Integrado de Gestão de Crise (CIGC) refere que se registaram 119 casos em Díli, cinco em Viqueque, quatro em Bobonaro, dois em Ermera e um em Covalima, com o total de ativos a subir para 2.173 e o total acumulado a subir para 4.589.

Os casos detetados em Díli corresponderam a 21,5% dos 553 testes realizados na capital, com os restantes, fora da cidade, a corresponderem a 4,4% dos 271 testes realizados.

A taxa de incidência é agora de 13,4/100 mil habitantes fora da capital e de 41,9/100 mil habitantes em Díli.

Recorde-se que com base nestes dados e com modelagem feita com base na taxa de prevalência o boletim de análise epidemiológica da última semana, as autoridades timorenses estimam que pode haver atualmente 50 mil pessoas infetadas em Díli, num universo de 350 mil habitantes.

No centro de isolamento de Vera Cruz, em Díli, há atualmente uma pessoa em estado critico, com recurso a ventilador, cinco pessoas em estado grave e 10 em estado moderado, no serviço de medicina interna.

A secção de obstetrícia tem sido uma das que registou um maior número de pacientes nos últimos meses, tendo atualmente 13 pessoas em estado moderado.

Desde março de 2021 já foram feitos em Vera Cruz um total de 17 partos, nove normais, três cada por cesariana e assistidos por ventosa e um aborto, com 15 bebés a nascerem saudáveis, nenhum deles infetado, e dois nados-mortos.

ASP // VM

Lusa/Fim