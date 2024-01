Os casos de dengue foram registados em crianças e jovens com idades compreendidas entre 01 e 15 anos, principalmente em Díli, e os casos de chikungunya foram detetados nos municípios de Díli e Ermera, precisou Elizabeth Leto Mau.

"Os casos de zika foram confirmados em janeiro. As pessoas afetadas são crianças com menos de um ano e residentes no município de Ermera", disse a diretora-geral dos Cuidados de Saúde Primário, em conferência de imprensa no Ministério da Saúde, em Díli.

A responsável precisou que uma equipa de vigilância do Ministério da Saúde está a conduzir uma "investigação para obter informações sobre como aquelas crianças contraíram a doença".

"Também informou que não foi registado nenhum caso grave ou mortes devido àquelas três doenças", disse Elizabeth Leto Mau.

A diretora-geral dos Cuidados de Saúde Primária do Ministério da Saúde recomendou à população para fazer testes caso tenha sintomas como febre, dores nas articulações, no corpo e cabeça e manchas na pele, bem como uso de redes mosquiteiras, repelente e para evitar águas paradas nos jardins e quintais das casas.

MSE // JMC

Lusa/Fim