"As equipas de laboratório realizaram os dois testes que confirmaram o resultado negativo. O paciente que estava positivo já teve alta e saiu do centro de isolamento de Vera Cruz", anunciou a diretora dos serviços de Saúde, Odete da Silva.

Saudando o facto de Timor-Leste continuar sem transmissão comunitária da doença -- os 27 doentes infetados detetados desde o início da pandemia, já recuperaram - a responsável manifestou no entanto preocupação com as entradas ilegais nas fronteiras do país.

Odete da Silva explicou que só na última semana entraram quase 300 pessoas ilegalmente no país, dos quais 224 na zona fronteiriça de Batugadé, 50 na zona sul da fronteira (Salele) e os restantes em Oecusse-Ambeno.

"Todos foram canalizados para as quarentenas", explicou.

A estes casos ilegais somam-se, na última semana, a entrada legal no país de um total de 414 pessoas, das quais 220 por via aérea, 188 pela fronteira terrestre de Batugadé, três pela zona de Salele, no sul da fronteira com a Indonésia, e três outros pelo enclave de Oecusse-Ambeno.

Estes números fizeram aumentar o total de pessoas em quarentena em instalações do Governo para 609, a que se somam 88 em auto quarentena, em casa.

Desde o início da pandemia, as autoridades realizaram já testes a 6720 pessoas, com 27 casos confirmados, todos já recuperados, e cerca de 150 ainda à espera de conhecer os resultados.

A estes números somam-se os mais de 200 passageiros -- maioritariamente portugueses e timorenses - que chegaram a Díli num voo proveniente de Lisboa e que iniciam hoje o período de 14 dias de quarentena.

