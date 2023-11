O memorando de entendimento foi acordado no âmbito de uma visita que o Presidente timorense, José Ramos-Horta, está a realizar desde segunda-feira àquele país asiático, e durante um encontro com o sultão do Brunei, Hassanl Bolkiah.

"A reunião resultou em um acordo para assinar um memorando de entendimento para permitir que empresas em Brunei contratem trabalhadores de Timor-Leste em vários setores, mas também para explorar o potencial de Timor-Leste", afirmou o chefe de Estado timorense, citado numa nota divulgada na página da Presidência timorense no Facebook.

O Brunei, um dos primeiros países a estabelecer relações diplomáticas com Timor-Leste, após a restauração da independência a 20 de maio de 2002, tem cerca de 485 mil habitantes, 26% dos quais imigrantes, segundo dados das Nações Unidas.

José Ramos-Horta viaja na quarta-feira para as Filipinas para uma visita de Estado que vai decorrer, entre quinta-feira e sábado, devendo regressar a Timor-Leste no domingo.

O Presidente timorense viaja acompanhado do vice-primeiro-ministro, ministro coordenador dos Assuntos Económicos e ministro do Turismo e Ambiente, Francisco Kalbuadi, do ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Bendito dos Santos Freitas e pelo subchefe do Estado-Maior General das Forças Armadas, general Calisto dos Santos "Coliati".

MSE // SB

Lusa/Fim