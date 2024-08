Em comunicado, o executivo comunitário anunciou que o TikTok, que é atualmente a maior rede social digital, vai cessar as operações do programa "TikTok Lite Rewards".

Este programa premiava os utilizadores quando mais tempo estivessem na plataforma, o que levou a Comissão Europeia a avançar em 22 de abril com um processo por infringir as regras da legislação para as plataformas digitais.

O programa acabou por ser suspenso três dias depois da abertura do processo pela própria rede social.

E hoje o TikTok comprometeu-se a encerrar este programa e a não criar outros que premeiem utilizadores pelo tempo de utilização, interações, que "acarretariam a possibilidade de viciar" os cidadão, adiantou a Comissão Europeia.

O executivo de Ursula von der Leyen vai "continuar a monitorizar" as atividades daquela rede social para averiguar se está a cumprir com os "compromissos obrigatórios" ao abrigo da legislação.

