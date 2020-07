A programação do Theatro Circo é retomada, depois das férias de agosto, no dia 05 de setembro, com Miguel Ângelo, que vai ter Filipe Sambado e Chinaskee como convidados em palco.

Uma semana depois, o Theatro Circo recebe Moullinex, com a convidada Selma Uamusse, seguindo-se, no dia 18 de setembro, David Bruno, a apresentar o mais recente álbum, "Raiashopping".

No dia seguinte, sobem ao palco da sala da Avenida da Liberdade Medeiros/Lucas, com Rui Souza ao piano, enquanto Rui Massena fecha o mês de setembro no dia 26.

Ainda em setembro, o monólogo teatral "A Grande Vaga de Frio", com Isabel Silvestre, é encenado no dia 11.

Outubro no Theatro Circo começa com a cantautora Cátia Mazari Oliveira e o seu projeto A Garota Não, no dia 02. A Orquestra Filarmónica Portuguesa, sob direção de Osvaldo Ferreira, apresenta "From Mozart to Beethoven", no dia seguinte.

Nos dias 09 e 10 de outubro, o encenador Tiago Correia leva ao palco "Alma", e a Jangada Teatro apresenta "Pinóquio", em 16 e 17 do mesmo mês.

Ainda no teatro, o Theatro Circo acolhe uma récita de "Castro", com encenação de Nuno Cardoso, no dia 22.

No dia 24 de outubro, o Theatro Circo recebe ainda Noiserv, que estará a apresentar o novo disco, "Uma palavra começada por N".

Adicionalmente, entre 11 de setembro e 31 de outubro, vai estar exposta, no Salão Nobre, a mostra "Live, Love, Refugee", do fotógrafo Omar Imam, numa parceria com os Encontros da Imagem.

