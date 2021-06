De acordo com a programação dos próximos dois meses, Salvador Sobral atua na sexta-feira, seguindo-se, dia 09, o pianista Luís Magalhães, que vai interpretar Beethoven, Ravel e Schubert.

No contexto do Festival ZZ, organizado pelo município no âmbito da Capital da Cultura do Eixo Atlântico, o Theatro Circo recebe Maria Mendes (10 de julho), o LAN Trio de Mário Laginha, Arguelles e Norbakken (dia 11), a trompetista e compositora Yazz Ahmed (dia 17) e o compositor Alabaster Deplume (18 de julho).

No último dia de julho, a cantora venezuelana Yosune estreia-se em Braga.

Em agosto, o ciclo "Máquina de Gelados" regressa ao Theatro com Cuca Roseta, no dia 06, seguindo-se o angolano Paulo Flores, no dia 13, que apresenta o álbum "Independência", bem como Rita Vian, no dia 20, e, a fechar o mês, Pedro Mafama, no dia 27.

