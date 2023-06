De acordo com o agenciamento dos The Gift, num comunicado hoje divulgado, a banda atua em 18 de novembro no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, e em 23 de novembro no Coliseu do Porto: "Passado, presente e futuro numa experiência que unirá o 'Coral' aos grandes clássicos da banda".

O álbum mais recente dos The Gift, "Coral", editado em setembro de 2022, esteve inicialmente apenas disponível na plataforma digital oficial da banda, tendo chegado em novembro a todas as plataformas de 'streaming'. Também em novembro, foi disponibilizada uma edição física do álbum.

"Depois de 25 datas esgotadas de Norte a Sul com a digressão de apresentação do novo álbum 'Coral', a banda prepara-se agora para oferecer uma experiência nunca antes testemunhada em palco. Unir o disco mais ambicioso da carreira dos The Gift aos grandes clássicos e a novidades por estrear", salientou o agenciamento do grupo.

Para os espetáculos nos coliseus de Lisboa e Porto, "a banda promete uma experiência imersiva e sensorial, que tem como único resultado a euforia".

Na digressão de apresentação de "Coral", os The Gift fizeram-se acompanhar por um coro, recriando assim em palco a sonoridade do álbum. Os concertos nos coliseus também contarão com um coro.

"Coral" é o décimo álbum de estúdio da banda, composto e produzido por Nuno Gonçalves e Sónia Tavares, e é descrito como "um registo fora do universo estético habitual do grupo", mais eletrónico e com a participação de um coro de 48 elementos, gravado em Viena, Áustria.

O álbum conta com várias colaborações, entre as quais do compositor Bernat Vivancos, do produtor Bogdan Raczynski, dos Pauliteiros de Miranda e de José Manuel David, Carlos Guerreiro e Rui Vaz, dos Gaiteiros de Lisboa.

Os The Gift surgiram em 1994, em Alcobaça, formados por Nuno Gonçalves, John Gonçalves, Sónia Tavares e Miguel Ribeiro. O álbum de estreia da banda, "Vinil" foi editado em 1998.

Os bilhetes para os espetáculos nos coliseus já estão à venda, com os preços a variar entre os 20 e os 45 euros em Lisboa, e os 15 e os 45 euros no Porto.

JRS (SS) // TDI

Lusa/Fim