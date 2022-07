O festival, um dos poucos eventos de música que surgiram em Portugal nos últimos dois anos, tendo a primeira edição acontecido em julho do ano passado, foi batizado com o nome do local que o acolhe: os Jardins do Marquês, em Oeiras.

No recinto há dois palcos, principal e Nortada, "oferecendo assim a possibilidade ao público do Jardins do Marquês -- Oeiras Valley de assistir a vários concertos em cada data do festival".

Hoje, atuam os norte-americanos The Beach Boys, sem Brian Wilson e alguns outros membros conhecidos do grupo, cujo espetáculo está integrado na digressão de apresentação de "Sound of Summer: The very best of The Beach Boys", álbum que reúne "30 dos principais temas do percurso da banda e já alcançou a tripla platina com a venda de mais de três milhões de unidades nos Estados Unidos desde o momento do lançamento".

A promotora do festival recorda que "os The Beach Boys são liderados por Mike Love, que, com o outro membro fundador Bruce Johnston, o diretor musical Scott Totten, Brian Eichenberger, Christian Love, Tim Bonhomme, John Cowsill, Keith Hubacher e Randy Leago, continua o legado da icónica banda". O concerto em Portugal "não contará com a presença de Brian Wilson, Al Jardine ou David Marks".

Também hoje, no palco Nortada, atuam TAXI e Roda de Dois.

Para domingo estão agendadas as atuações de Paulo Flores, com a participação especial de Bonga, de Lura, de Acácia Maior e de Roda de Dois.

No dia 05 de julho, é a vez de Marisa Monte, Jorge Drexler, Dandara Modesto e Roda de Dois subirem aos palcos do Jardins do Marquês, onde no dia 07 de julho atuam Carminho, Maro, André Amaro e Elas e o Jazz.

Em 08 de julho, o cartaz do festival inclui Nouvelle Vague, Gilsons, Valéria Carvalho, com Rui Veloso como convidado especial, e Roda de Dois.

Nos dois últimos dias do festival, 09 e 10 de julho, atuam, respetivamente, Gregory Porter, José Cid, Acid Jazz Project, Elisa Rodrigues e Roda de Dois, e Seu Jorge e Daniel Jobim, que vão cantar Tom Jobim, Rua das Pretas, Moacyr Luz e Roda de Dois.

JRS // TDI

Lusa/Fim