Em comunicado, o município refere que outros nomes em destaque no Nova Arcada Braga Blues são Paulo Gonzo, Ana Bacalhau, Doug Macleod e Wax & Boogie Feat.

No total, o festival dá palco a 17 eventos e pretende colocar a cidade "a viver intensamente o blues", com concertos que se estendem a vários bares e cafés e com iniciativas paralelas agendadas para escolas.

No dia 30 de outubro, Paulo Gonzo, que foi vocalista e harmonicista da Go Grall Blues Band, vai falar e exemplificar qual a importância do blues na sua música.

Em 09 de novembro, Ana Bacalhau vai ser desafiada por Budda Guedes a escolher e criar um repertório blues que defina a sua visão do género.

No dia seguinte, o blues rock britânico da década de 1960 será tocado em Braga, pelos The Animals, autores de êxitos como "The House of The Rising Sun" e "Don't Let Me be Misunderstood".

No dia 12 de novembro, o destaque vai para o concerto duplo de Doug Macleod e Wax & Boogie feat. Drew Davies.

O festival conta ainda com concertos a cargo de Mississippi Gumbo, The Michael Lauren Trio, Remo Cavallini & Friends, We Rhythm & Blues, Ster Wax & David Giorcell, além de oficinas e conversas sobre o blues.

Estes momentos culturais vão percorrer vários espaços do concelho de Braga, marcando presença no centro comercial Nova Arcada, no Salão Mozart, bem como em alguns clubes de música ao vivo da cidade e nos principais cafés centrais.

A somar a este programa, a 5.ª edição do festival internacional destaca-se também pela iniciativa "O Blues vai à escola", a cargo de um quarteto que vai exemplificar ao vivo como aquela música se faz em tempo real e explicar as suas origens.

Este 'workshop' vai percorrer a Escola Secundária Carlos Amarante, o Conservatório Bonfim, a Escola Secundária Sá de Miranda, o Conservatório Gulbenkian, a Escola Secundária Alberto Sampaio e a Escola Secundária D. Maria.

