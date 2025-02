De acordo com o Corpo de Bombeiros do estado da Bahia, pelo menos cinco pessoas ficaram feriadas após parte do teto da igreja localizada no Centro Histórico de Salvador ter desabado.

O acidente aconteceu por volta das 14:30 locais, no templo da Ordem Primeira de São Francisco.

"Todo o espaço central da igreja cedeu. Possivelmente, alguma parte dessa cobertura se rompeu e, com o peso desse espaço superior do teto, a madeira veio abaixo, com o sobrepeso", afirmou o coordenador da Defesa Civil de Salvador, Sósthenes Macedo, citado no portal G1.

De acordo com o Governo brasileiro, a Igreja de São Francisco de Assis, tem azulejos portugueses, assinados em 1737 por Bartolomeu Antunes de Jesus, que reproduzem o nascimento de São Francisco e "estão adornados por talhas de madeira moldadas com ouro em pó e com símbolos do barroco brasileiro".

Para além disso, duas pias de pedra, doadas por D. João V e, teto, "várias pinturas sacras, além de imagens de São Pedro de Alcântara, São Benedito, São José, Coração de Jesus, Santo Antônio e São Francisco de Assis no altar-mor".

Ao jornal local Alô Alô Bahia, o historiador Rafael Dantas afirmou que esta era "uma tragédia anunciada, infelizmente".

"Há muito tempo, a situação de deterioração, infiltração e os problemas com cupins [térmitas] já eram visíveis" num dos edifícios mais históricos da cidade, disse.

