Dois prédios escolares e 124 casas ficaram danificados nas ilhas Tanimbar, no arquipélago das Molucas, na Indonésia, divulgou a Agência Nacional de Mitigação de Desastres, com apenas uma pessoa ferida.

"Os moradores locais sentiram fortes tremores por três a cinco segundos. Houve pânico quando o terramoto ocorreu e os moradores deixaram as suas casas", disse o porta-voz da agência, Abdul Muhari, num comunicado.

O epicentro do tremor de magnitude 7,6 foi no Mar de Banda, próximo às ilhas Tanimbar, que têm cerca de 127 mil habitantes. O terremoto foi sentido em várias regiões, incluindo as províncias indonésias de Papua e East Nusa Tenggara, bem como no norte da Austrália.

A Agência de Meteorologia, Climatologia e Geofísica da Indonésia emitiu um alerta de 'tsunami' que foi suspenso três horas depois.

"Com base em quatro observações do medidor de maré em torno do centro do terramoto, não houve nenhuma anomalia significativa ou mudança no nível do mar", disse o chefe da agência, Dwikorita Karnawati.

O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) disse que o sismo foi localizado a uma profundidade de 105 quilómetros, não muito longe da ponta norte da Austrália e também de Timor-Leste. Os terramotos mais profundos tendem a causar menos danos na superfície, mas são amplamente sentidos.

Mais de 1.000 pessoas no norte da Austrália, inclusive na cidade de Darwin, relataram à Geoscience Australia que sentiram o terramoto. O Joint Australian Tsunami Warning Center disse que o sismo não representa uma ameaça de 'tsunami' para o continente ou quaisquer ilhas ou territórios.

A Indonésia é frequentemente abalada por terramotos e fica no "Círculo de Fogo" do Pacífico, o arco de falhas sísmicas ao redor do Oceano Pacífico, onde ocorre a maioria dos sismos e erupções vulcânicas do mundo.

