Segundo a Agência Meteorológica do Japão, não foi emitido qualquer alerta de tsunami nem há notícia de problemas nas centrais nucleares da região ou de interrupções no fornecimento de energia ou na circulação de comboios-bala no norte do país.

O terramoto, que ocorreu às 18:55, teve uma profundidade de 140 quilómetros e atingiu a parte sudoeste de Hokkaido, refere a Agência Meteorológica do Japão.

O sismo abalou grande parte da ilha, incluindo as cidades de Chitose e Atsumacho, informou a agência.

Partes do norte de Honshu, a maior ilha do país, onde se situa Tóquio, também foram afetadas, sem que a capital japonesa tenha sido afetada.

O Japão é um dos países mais suscetíveis de terramotos do mundo.

