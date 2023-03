Com o mar mais pequeno do que no domingo, mas ainda bastante potente, 'Teresinha' somou 9,60 pontos nas suas duas melhores ondas (5,10 e 4,50), em 20 possíveis, enquanto a adversária conseguiu 11,07 pontos (5,67 e 5,40).

Teresa Bonvalot, que participou nesta prova de elite enquanto suplente da lesionada Johanne Defay, fechou a participação na nona posição.

O MEO Rip Curl Pro Portugal, terceira etapa do circuito principal da WSL, arrancou no sábado, depois de três dias de espera pelas melhores condições, e decorre até 16 de março.

DN // SB

Lusa/Fim