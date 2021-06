"Infelizmente, temos de informar que uma terceira vítima acaba de ser encontrada debaixo dos escombros. Apesar deste terrível custo, o esforço de salvamento continua até que também sejamos capazes de encontrar as outras duas pessoas desaparecidas", avançou o corpo de bombeiros da cidade, numa mensagem publicada na rede social Twitter.

De acordo com as declarações de um porta-voz da polícia belga às televisões portuguesas presentes no local, na manhã de sábado, restavam três pessoas soterradas sob os escombros, duas das quais de nacionalidade portuguesa e outra natural da Roménia. Os socorristas continuam agora a procurar os outros dois trabalhadores.

O colapso parcial do estaleiro de construção de uma escola em Antuérpia deixou ainda nove pessoas feridas e que se encontram internadas em quatro unidades hospitalares da região: quatro em perigo de vida, quatro em estado grave e um ferido ligeiro. A escola ainda se encontrava em construção e não havia alunos presentes, desconhecendo-se as razões na origem deste desastre.

O embaixador português, que esteve na sexta-feira no terreno do acidente, vai acompanhar a visita do Rei Filipe da Bélgica, que deverá visitar o local esta tarde.

