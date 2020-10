Temporal danifica postos de saúde, escolas e 500 casas no centro de Moçambique

Cerca de 500 casas, a maioria de construção precária, e serviços públicos sofreram danos no temporal de sábado em Chimoio, no centro de Moçambique, que matou cinco pessoas, disseram as autoridades à Lusa no mais recente balanço.