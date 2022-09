Num comunicado enviado às redações o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) informa que às 15:00 locais (16:00 em Lisboa) a tempestade tropical 'Danielle' encontrava-se "a 1.545 quilómetros a oeste dos Açores", prevendo-se que, "nas próximas horas, mantenha o deslocamento lento para leste".

"Espera-se que, ao longo dos próximos dias, possa ainda intensificar-se, tornando-se furacão", lê-se no comunicado, assinado pela meteorologista Rita Mota, da delegação do IPMA nos Açores.

Tendo em conta "a distância geográfica e temporal a que o ciclone se encontra", o IPMA refere que "existe incerteza relativamente à sua trajetória e respetiva intensidade".

No entanto, com os dados disponíveis até ao momento, "a depressão não deverá atravessar o arquipélago dos Açores", sublinha a meteorologista.

Ainda assim, o IPMA admite que a depressão possa influenciar o estado do tempo "ao longo da próxima semana", em especial no grupo Ocidental (Flores e Corvo), "com uma probabilidade [de influenciar o estado do tempo nessas ilhas] de 10 a 20%".

APE // MCL

Lusa/fim