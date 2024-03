"Ainda são dados preliminares, temos indicações que o distrito de Machanga é que foi mais fustigado (...). Estamos sem comunicação telefónica com as autoridades locais e os nossos pontos focais. Não temos informações concretas, mas os primeiros sinais indicavam registo de alguns danos em infraestruturas", disse Aristides Armando, delegado do INGD, numa conferência de imprensa de balanço na cidade da beira, centro de Moçambique.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inam) de Moçambique confirmou hoje que a tempestade tropical severa "Filipo" entrou no continente pelas 05:00 (03:00 em Lisboa), pelo distrito de Inhassoro, província de Inhambane, seguindo para sudoeste, nomeadamente Maputo.

Antes da chegada à província de Inhambane, os primeiros impactos do fenómeno afetaram, sobretudo, os distritos de Búzi e a cidade da Beira, além de Machanga, que faz fronteira com a província de Inhambane.

"As equipas estão neste momento a deslocar-se ao terreno para fazer o levantamento das infraestruturas destruídas total e parcialmente, sobretudo em Machanga e Búzi. Estamos também a fazer o levantamento da lista dos necessitados, que integra maioritariamente pessoas cuja habitações foram derrubadas pela intensidade do vento e chuvas", acrescentou Aristides Armando, acrescentando que nos distritos afetados as aulas foram suspensas.

O Governo moçambicano disse hoje que sete cidades do país vão registar inundações na sequência da tempestade tropical severa "Filipo" e várias bacias hidrográficas vão ultrapassar o nível de alerta, prevendo que 525.405 pessoas sejam afetadas nas cidades de Quelimane, Beira, Vilankulo, Maxixe, Xai-Xai, Maputo e Matola.

A tempestade tropical severa "Filipo" vai ainda afetar 870 escolas e 149 unidades de saúde da cidade de Maputo e das províncias de Maputo, Gaza, Inhambane e Sofala.

Um total de 98.756 pessoas estão sem energia elétrica desde a manhã de hoje em Moçambique devido à tempestade tropical severa "Filipo" que afeta o país, anunciou a empresa Eletricidade de Moçambique (EDM).

"Nas próximas 24 horas, o sistema continuará a deslocar-se progressivamente na direção sudoeste, podendo condicionar também o estado do tempo caracterizado por chuvas muito fortes, vento máximo de 90 km/h e rajadas até 120 km/h", lê-se num aviso do Instituto Nacional de Meteorologia.

Moçambique é considerado um dos países mais severamente afetados pelas alterações climáticas no mundo, enfrentando ciclicamente cheias e ciclones tropicais durante a época chuvosa, que decorre entre outubro e abril.

