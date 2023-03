No regresso a Madagáscar no domingo, a tempestade fez mais quatro mortos, e atingiu a costa sudoeste da ilha, onde causou fortes chuvas e inundou ou destruiu mais de 3.300 casas nos distritos de Morombe e Toliara, de acordo com um balanço enviado hoje à agência de notícias EFE.

Em 24 de fevereiro, atingiu Moçambique, onde dez pessoas morreram, de acordo com os últimos dados da ONU. O anterior balanço apontava para sete mortos em Moçambique.

O ciclone atingiu pela primeira vez a costa de Madagáscar a 21 de fevereiro, onde foram afetadas cerca de 226.000 pessoas, das quais 148.000 necessitam de ajuda humanitária, de acordo com a ONU.

Freddy, que deverá ganhar força para se tornar novamente num ciclone, poderá voltar a atingir esta semana o centro e norte de Moçambique, de acordo com as previsões meteorológicas.

É já um dos ciclones mais duradouros e de maior duração nas últimas décadas, atravessando praticamente todo o oceano Índico desde a costa da Indonésia até à África Austral.

