O número de mortos foi avançado pelo porta-voz da administração local da cidade de Jablanica, no sul do país, Darko Jukan, tendo o ministro da Defesa, Zukan Helez, garantido à televisão regional N1 que os militares foram convocados para ajudar, até porque o número de vítimas continua a aumentar.

"Hora após hora estamos a receber notícias de novas vítimas. Estamos a enviar [para os locais atingidos] todos os que pudemos. A nossa prioridade é salvar as pessoas que estão vivas e soterradas nas casas onde houve deslizamentos de terras", afirmou.

Os serviços de resgate do sul do país, sobretudo das regiões de Jablanica e Kiseljak, apelaram à ajuda de voluntários para procurar vítimas, numa altura em que várias casas estão sem eletricidade e sem rede de telemóvel.

O corpo de bombeiros de Jablanica acrescentou que a cidade está completamente inacessível já que as estradas e as linhas ferroviárias foram fechadas.

Imagens captadas por drones e transmitidas pelos meios de comunicação social bósnios mostram vilas e cidades completamente submersas, enquanto vídeos divulgados nas redes sociais apresentam cenas dramáticas de enchentes de lama e estradas danificadas.

As fotografias mostram que uma das estradas mais movimentadas do país - que liga Sarajevo à costa do Adriático através de Jablanica -, foi arrastada para um rio juntamente com uma linha férrea, num enorme deslizamento de terras.

"Há muitas pessoas em perigo por causa das grandes enchentes e dos deslizamentos de terra. Há informações que indicam um grande número de pessoas feridas e muitas desaparecidas", reiterou a proteção cívica local.

As autoridades pediram às pessoas que estão "presas" em casas para permanecerem nos pisos superiores das habitações, avançando que os relatórios dão conta de que as águas turbulentas levaram animais domésticos e carros na corrente e inundaram rapidamente os andares inferiores dos edifícios.

Fortes chuvas e ventos também foram registados na vizinha Croácia, onde várias estradas foram encerradas e a capital, Zagreb, está a ser preparada para o caso de o rio Sava transbordar.

Os ventos fortes dificultaram o tráfego na costa sul do Mar Adriático e as inundações repentinas causadas pelas chuvas fortes ameaçaram várias cidades e aldeias da Croácia.

Inundações causadas por chuvas torrenciais foram também relatadas em Montenegro, onde algumas aldeias ficaram isoladas e várias estradas e casas foram destruídas.

A tempestade e chuvas fortes que atingem os Balcãs acontecem logo após um verão em que foram atingidas temperaturas recorde na região, provocando uma seca, o que, segundo os especialistas, terá ajudado a que a terra não absorvesse as águas das cheias.

PMC // APN

Lusa/Fim