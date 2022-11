"A queda de neve produzirá visibilidade quase zero, viagens difíceis a impossíveis, danos às infraestruturas e irá paralisar as comunidades mais atingidas", indicou um alerta do Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos.

"Ar muito frio acompanhará este evento meteorológico, com temperaturas previstas 20 graus abaixo do normal para o fim de semana. (...) É provável que ocorra uma queda de neve histórica superior a quatro pés (120 centímetros) em torno de Buffalo", acrescentou o mesmo o órgão.

No total, cerca de seis milhões de pessoas em seis estados norte-americanos dos Grandes Lagos -- de Wisconsin a Nova Iorque -- estão sob alertas de neve ao longo do dia de hoje, segundo a estação de televisão norte-americana CNN.

Os residentes em Buffalo, uma cidade localizada nas margens do lago Erie no norte do estado de Nova Iorque, acordaram com um forte nevão, acompanhado por trovões ocasionais.

Até ao momento, o sul da cidade foi o mais atingido pelas condições meteorológicas.

As escolas foram fechadas, as estações de comboio em Buffalo, Niagara Falls e Depew, foram encerradas já na quinta-feira e vão permanecer sem circulação durante o dia de hoje.

Vários voos a partir do Aeroporto Internacional de Buffalo Niagara foram cancelados.

A forte tempestade de neve afetou também o setor do desporto, com a National Football League (NFL), a liga profissional de futebol americano, a ser obrigada a mudar alguns dos seus jogos na região.

A governadora de Nova Iorque, Kathy Hochul, declarou estado de emergência na quinta-feira para partes do oeste de Nova Iorque, incluindo comunidades ao longo das extremidades orientais do Lago Erie e do Lago Ontário.

O estado de emergência de Hochul abrange 11 condados, com o tráfego de camiões comerciais proibido em algumas estradas.

Já o executivo do condado de Erie emitiu uma proibição de condução a partir da noite de quinta-feira, logo depois que uma forte queda de neve acompanhada por trovões e relâmpagos atingiu Buffalo.

