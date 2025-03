Cerca de 310.000 casas ficaram sem eletricidade no domingo no sudeste de Queensland e, pelo menos, mais 16.000 no nordeste de Nova Gales do Sul, após a passagem da tempestade Alfred.

"Os clientes devem preparar-se para ficar sem eletricidade durante vários dias", advertiu a Essential Energy for Queensland num comunicado.

"Os maiores obstáculos ao restabelecimento da energia serão a subida da água e a inundação dos leitos dos riachos, a queda de árvores e os deslizamentos de terra que afetam as estradas de acesso", observou o fornecedor de energia.

Rebaixado a depressão tropical, a Alfred trouxe ventos violentos à costa leste da Austrália, arrancando árvores e derrubando linhas elétricas no sudeste de Queensland e no nordeste de New South Wales.

A tempestade provocou fortes chuvas nesta região, fazendo transbordar os rios ao longo dos 400 quilómetros de costa nos dois Estados australianos e desencadeando numerosos avisos de inundação.

"A situação em Queensland e no norte de Nova Gales do Sul continua a ser muito grave devido às inundações repentinas e aos ventos fortes", advertiu o primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, no domingo.

"A chuva forte e o risco de inundações repentinas e de grandes inundações fluviais vão continuar durante a próxima semana", advertiu o Gabinete de Meteorologia de Queensland, embora se espere que a tempestade enfraqueça à medida que se desloca para o interior.

No sábado, o corpo de um homem de 61 anos foi encontrado sem vida depois de o seu veículo 4x4 ter sido arrastado quando atravessava uma ponte sobre um rio cheio no norte de New South Wales.

Depois de ter conseguido sair do seu veículo, tentou em vão agarrar-se a um ramo antes de se afundar na água, segundo a polícia.

Treze soldados australianos também ficaram feridos no sábado num acidente que envolveu dois camiões militares numa missão de salvamento na costa leste.

Doze deles continuavam hospitalizados no domingo, dois dos quais em estado grave, informou o primeiro-ministro de Nova Gales do Sul, Chris Minns, numa conferência de imprensa.

APL // APL

Lusa/Fim