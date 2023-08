O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) do Brasil emitiu um alerta para esta onda de calor atípica, que resultou em temperaturas 5° graus acima no normal máximo e níveis de humidade muito baixos.

As previsões indicam que, entre hoje e quinta-feira, a cidade de São Paulo, a mais populosa do país, com 12 milhões de habitantes, poderá registar os dias mais quentes do ano em pleno inverno.

A capital paulista deverá mesmo atingir hoje uma temperatura recorde para agosto, ultrapassando os 33,1 graus registados no mesmo mês em 1952.

O Rio de Janeiro, a cidade mais turística do Brasil, também sofreu hoje com o aumento das temperaturas, situação que os moradores tentam amenizar com um banho de mar nas icónicas praias de Copacabana e Ipanema.

No Gama, no Distrito Federal de Brasília, chegou a 32 graus pela manhã, com uma taxa de humidade de apenas 15%, embora o calor seja mais comum no centro do Brasil nesta época tradicionalmente seca do ano.

É também um mês seco na região amazónica, embora alguns locais registem temperaturas acima do normal, como é o caso de Manaus, onde hoje se registou mais um dia abrasador, depois de no domingo se ter registado o dia mais quente do ano (37,4º).

De acordo com o Instituto Brasileiro de Meteorologia, o calor começará a diminuir entre quinta-feira e sexta-feira devido à chegada de uma frente fria.

