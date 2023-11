A governante intervinha na primeira reunião da Comissão Nacional para as Alterações Climáticas e Biodiversidade, que decorreu em Luanda, em que foram apresentadas as propostas que o país pretende levar à Conferência da ONU sobre as Alterações Climáticas (COP28), que se inicia quinta-feira no Dubai.

Na informação enviada à agência Lusa, Ana Paula Carvalho é citada como considerando a situação "um cenário preocupante", que vai acentuar a seca severa que já se regista nas províncias do Cunene, Huíla e Namibe.

O ministro da Energia e Águas, João Baptista Borges, que participou igualmente na reunião, anunciou que já estão "em fase de construção com apoio do Banco Mundial obras de segurança hídrica que visam garantir o aumento do abastecimento de água às populações e ainda de parcerias com países fronteiriços de Angola, já que o país dispõe de cinco bacias hídricas".

Na região sul de Angola "estão a ser construídas pequenas barragens de areia e açudes na província do Cunene e ainda a realização de furos, 'chipacas', com vista ao armazenamento de água potável", disse.

Estas obras inserem-se no plano de Resiliência Climática, um projeto que envolve investimentos de cerca de 410 milhões de euros e que prevê "reforçar a gestão dos recursos hídricos para proteção climática em áreas selecionadas no país", acrescentou o governante.

Para fazer face à desflorestação, devido aos períodos de guerra e das queimadas, o Presidente da República, João Lourenço, decretou a suspensão temporária da exportação de madeira, recordou a ministra do Ambiente.

A COP28 decorre até 12 de dezembro.

EL // MLL

Lusa/Fim