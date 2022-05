No último dia de competição, Portugal contou com as prestações de Telmo Pinão, em C2, e de Bernardo Vieira, em C1, ambos com corridas de 44,4 quilómetros, com o primeiro a subir ao pódio e o segundo a ficar no oitavo lugar.

A corrida de C2 foi dominada pelo francês Florian Chapeau, que se isolou para vencer com o tempo de 1:07.33 horas, com o checo Ivo Koblasa no segundo posto, a 1.05 minutos do vencedor, o mesmo de Telmo Pinão, que ficou com a medalha de bronze, num 'sprint' entre 10 corredores.

Já Bernardo Vieira teve uma tarde menos feliz, não conseguindo melhor do que o oitavo lugar entre os 12 participantes na classe C1. O português ficou a 8.08 minutos do vencedor, o alemão Pierre Senska, o mais rápido do grupo de quatro que discutiu o triunfo.

O segundo foi o espanhol Ricardo Tem Argiles, deixando o terceiro lugar para o estadunidense Aaron Keith.

"O Telmo geriu muito bem a corrida, mantendo-se escondido no grupo, mas respondendo sempre que havia movimentações importantes. O Bernardo não se sentiu muito bem, não conseguiu entrar no grupo da frente", revelou o selecionador nacional, José Marques, em declarações reproduzidas pela Federação Portuguesa de Ciclismo (FPC).

Após o bronze de Luís Costa, na classe H5, no contrarrelógio, na sexta-feira, Pinão deu o segundo pódio da delegação portuguesa na etapa germânica da Taça do Mundo.

