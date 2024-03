A África do Sul, que acusou Israel de orquestrar um "genocídio" na Faixa de Gaza, voltou a pedir ao TIJ que atue, depois de o órgão jurisdicional da ONU ter instado o governo de Benjamin Netanyahu a acelerar a entrega de ajuda humanitária à população do enclave.

O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros israelita, Lior Haiat, declarou nas redes sociais que o TIJ já rejeitou anteriormente pedidos "infundados" de cessar-fogo.

Por outro lado, Hait afirmou que Israel tem o direito a "defender-se e a trabalhar no sentido de conseguir a libertação dos reféns" capturados a 07 de outubro de 2024 pelo Hamas.

O Ministério da Saúde de Gaza estima que várias pessoas morreram no norte da Faixa de Gaza por falta de alimentos na sequência da campanha militar israelita contra o enclave.

Israel controla todas as passagens fronteiriças por onde pode ser enviada ajuda humanitária por via terrestre, com a exceção de Rafah, na fronteira com o Egito.

