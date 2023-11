Israel começará, a partir de hoje, a fazer pausas de quatro horas todos os dias em certas áreas do norte da Faixa de Gaza, que serão anunciadas com três horas de antecedência, revelou o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos.

Kirby disse que Israel também concordou em abrir um segundo corredor para os civis fugirem do norte da Faixa de Gaza -- ao longo da estrada costeira do território -- juntando-se ao primeiro que está em vigor na sua principal estrada norte-sul.

