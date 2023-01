Para poupar energia, todos os ministérios, gabinetes institucionais, escolas, colégios e universidades permanecerão hoje encerrados, informou o gabinete do vice-governador, Qadratullah Shafiqi, em comunicado divulgado pela emissora estatal iraniana IRIB.

Apenas os bancos e os serviços de emergência vão manter-se abertos, acrescentou.

De acordo com o Ministério do Petróleo iraniano, o consumo de gás aumentou recentemente cerca de 30% em comparação com o mesmo período do ano passado. Para ultrapassar a "situação crítica", as autoridades apelaram à população para que exercesse autocontenção.

De acordo com a agência de notícias DPA, as medidas suscitaram fortes críticas entre a população, que está indignada por um país como o Irão, com as segundas maiores reservas mundiais de gás, ter sido incapaz de combater uma onda de frio.

O Irão possui enormes reservas de petróleo e gás, mas as infraestruturas das instalações estão desatualizadas e, devido às sanções internacionais, o governo do Presidente Ebrahim Raisi não tem dinheiro suficiente para as expandir e renovar.

