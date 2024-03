"Neste momento, especificamente mais ligado à família, ajudando quem realmente tem necessidade, para poder depois iniciar um projeto no início da próxima época", adiantou Paulo Sousa

Questionado se vive um momento de reflexão ou de estudo, o treinador admitiu que, "mesmo em atividade, esse é o caminho" que faz, ou seja, é a sua "exigência, que é constantemente ir aprendendo, analisando, observando, para poder ir evoluindo".

Paulo Sousa falava à margem do Fórum da Associação Nacional de Treinadores de Futebol (ANTF), onde participou com Artur Jorge e José Luís Mendes no painel sobre "Treino em contexto de alto rendimento".

Aos jornalistas, disse que era a primeira vez que participava em Portugal neste tipo de iniciativa, com outros treinadores, e ser na sua terra Natal, era motivo para se sentir "duplamente satisfeito".

Com um percurso profissional de anos em Itália, como jogador e treinador, Paulo Sousa admitiu que ponderou viver a sua reforma naquele país, mas Portugal é a sua casa, apesar de "não viver obcecado" com a ideia de ter de treinar no seu país Natal.

Paulo Sousa começou a época nos italianos da Salernitana, clube que já tinha treinado na temporada anterior, mas acabou por sair em outubro devido aos maus resultados.

No seu percurso como técnico trabalhou também no Queens Park Rangers, Swansea, Leicester, Videoton, Maccababi Tel Aviv, Basileia, Fiorentina, Tiajin, Bordéus e Flamengo, para além de ter liderado a seleção da Polónia.

Questionado sobre a visão que tem do futebol português, tendo em conta que acabou a carreira de jogador no exterior e foi treinador em vários clubes estrangeiros, o viseense não poupou elogios ao crescimento do desporto.

Neste sentido, destacou a profissionalização do treinador, que permitiu "desenvolver ao máximo um jogador inteligente, com uma capacidade e uma personalidade também ela capaz de ser vencedora, não só no panorama português, mas também no internacional".

O Fórum da ANTF termina hoje em Viseu, cidade europeia do Desporto em 2024, e conta com a presença de 1.200 treinadores de futebol e futsal, sendo o "mais participativo de sempre", disse à agência Lusa o presidente, José Pereira.

