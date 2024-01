A iniciativa decorre no âmbito das comemorações dos 850 anos da chegada a Lisboa das relíquias de São Vicente (1173-2023), acrescenta a companhia que tem Silvina Pereira como diretora artística desde 1988.

Dirigida também por Silvina Pereira, a leitura encenada assinala a chegada a Lisboa das relíquias de Vicente de Saragoça, que viria a tornar-se santo e padroeiro de Lisboa.

Autor de quatro autos hagiográficos, tipo de biografia que descreve a vida de um santo, Afonso Álvares "foi convidado pelos cónegos de São Vicente de Fora para apresentar o Auto de São Vicente nas salas adjacentes da Igreja do Mosteiro celebrando, desse modo, a relação íntima do santo com Portugal", lê-se na folha de sala da iniciativa do Teatro Maizum sobre o texto do século XVI.

Em "Auto de São Vicente", Afonso Álvares "põe em cena o martírio vivido pelo santo", demonstrando o "talento dramático e criativo do autor", sublinha o Teatro Maizum.

A interpretar a leitura encenada estarão, por ordem de entrada em cena, Lita Pedreira, Júlio Martín, João Ferrador, Luzia Paramés, João Didelet, Tiago Almeida, Guilherme de Bastos Lima, Pedro Saavedra, Mário Abel, Ana Sofia Santos, Jan Gomes, Andreia Valles e Vera Freire.

Margarida Rosa Rodrigues, Isabel Fernandes, Mariana Lupi Costa, Inês Lopes completam a lista dos participantes na iniciativa.

O Teatro Maizum iniciou a atividade como companhia de teatro profissional em 1982, tendo, a partir de 2006, enveredado, sobretudo, pelo trabalho de investigação, formação e divulgação de um repertório de teatro clássico português pouco conhecido, lê-se na página da companhia na Internet.

