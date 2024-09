"Não é Ficção" é um ciclo de "propostas performativas", que colocam em diálogo um músico e um ator, tendo um livro como matéria criativa, explicou à agência Lusa a diretora artística do LU.CA, Susana Menezes.

A primeira sessão, a partir de quinta-feira, junta o músico Noiserv e o ator Romeu Costa, à volta do livro ilustrado "Deputados do Futuro, Olá!", de Isabel Minhós Martins e Carolina Celas, que faz parte da coleção literária "Missão: Democracia", publicada pela Assembleia da República.

Nas primeiras páginas deste livro, Isabel Minhós Martins relembra que "todos os deputados e todas as deputadas que vemos hoje, no plenário da Assembleia da República, já brincaram um dia no recreio de uma escola".

A partir daqui, a escritora e a ilustradora Carolina Celas procuram desmontar as complexidades da atividade parlamentar em democracia, fazendo analogias com a vida das crianças numa escola, no recreio, em brincadeiras, entre amigos.

O ciclo "Não é Ficção" terá uma regularidade quase mensal e vai estender-se por toda a temporada do LU.CA, com uma escolha de livros que tanto podem abordar a alimentação como a revolução de 25 de Abril de 1974, a Constituição Portuguesa ou a União Europeia.

"Selecionámos um conjunto de obras de autores vivos que de algum modo podem ajudar os mais jovens e as crianças a compreender melhor alguns assuntos que se cruzam com as suas vidas e que fazem parte da vida comum e da vida em sociedade", reforçou Susana Menezes.

Além da intervenção artística das duplas de músicos e atores, cada sessão inclui ainda a exibição de um pequeno filme com uma entrevista a quem escreveu o livro e, no final, um debate com o público, moderado pela investigadora e pedagoga Dora Batalim.

Para Susana Menezes, este "é um projeto que dá diálogo ao público, que lhes dá espaço para eles discutirem, e que os estimula a discutir com os próprios artistas o que acabaram de ouvir".

O LU.CA é um teatro municipal com uma programação pensada exclusivamente para crianças e jovens, acolhendo espectadores tanto em contexto escolar como em contexto familiar.

"Sentimos que temos um lugar importante que é um lugar de fala para explorar tópicos que possam ajudar os pais a conversar com as crianças, possam ajudar os professores", afirmou Susana Menezes, a propósito da programação temática do LU.CA.

Este mês, o ciclo "Não é Ficção" relaciona-se ainda com uma exposição coletiva no entrepiso do teatro, que é inaugurada também na quinta-feira, na qual vários ilustradores foram convidados a desenhar um hemiciclo, à semelhança do que existe na Assembleia da República.

De acordo com a atual temporada do LU.CA, a sessão seguinte do ciclo "Não é Ficção" decorrerá no final de novembro, com a atriz Carla Galvão e o músico Bruno Pernadas, com o livro "A Constituição: Montanha e Utopia", de Gonçalo M. Tavares e Danuta Wojciechowska.

SS // TDI

Lusa/fim