O primeiro teatro municipal em Portugal com uma programação exclusivamente dedicada a crianças e jovens, o Lu.Ca, foi inaugurado em 01 de junho -- Dia Mundial da Criança - de 2018, na antiga sede do Belém Clube, na Calçada da Ajuda, em Belém, onde no século XVIII (1737) foi a Casa da Ópera do Rei João V.

De acordo com o Lu.Ca, num comunicado hoje divulgado, a programação que celebra "uma mão cheia de anos" começa no dia 01 de junho, "prolonga-se até 18 de junho e inclui ópera, exposição, oficinas e leituras encenadas".

Um dos destaques da programação é a ópera "A menina, o caçador e o lobo", com música de Vasco Mendonça e libreto de Gonçalo M. Tavares, que estará em cena entre quinta-feira e 04 de junho.

De acordo com o Lu.Ca, trata-se de "uma revisão musical tragicómica de contos tradicionais infantis contada a partir da perspetiva daquele que é encarado habitualmente como vilão: o lobo", que resultou de uma encomenda daquele teatro, com o Teatro Municipal do Porto, a Dutch Nationale Opera e o LOD muziektheater.

Ainda no dia de anos, quinta-feira, o teatro inaugura, no entrepiso, "Pequeno museu da mão", exposição criada por Luís Leal Miranda e o atelier Lavandaria "sobre as coisas estranhas que estão nas pontas dos braços".

"Vamos encontrar Um Dedo que Adivinha, conhecer o esqueleto dos fantoches e, no final, ficamos todos de mãos a abanar -- para dizer adeus", lê-se no comunicado, onde é revelado ainda que a exposição estará patente até 25 de junho.

Entre 03 e 06 de junho, a Lavandaria vai orientar a oficina de serigrafia "Mindinho, Anelar, Dedo Médio, Indicador e Polegar", na qual se "explora este universo manual através da impressão em papel ou tecido".

A programação do 5.º aniversário do Lu.Ca fica completa com as "Leituras Encenadas".

"Leonor Cabral traz ao entrepiso duas histórias que falam sobre confiança e amizade, sobre gestos que fazem a diferença e sobre o mistério dos livros. As Leituras Encenadas, que acontecem nas manhãs de 17 e 18 de junho, partem das obras 'As Mãos e os Livros', de Isabel Minhós Martins e Madalena Matoso (ed. Planeta Tangerina) e 'De Mãos Dadas', de Christopher Cheng e Stephen Michael King (ed. Nuvem de Letras, uma chancela do grupo Penguin Random House)", refere o teatro.

O Lu.Ca é gerido pela Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural (EGEAC) de Lisboa e foi inaugurado em 2018 após obras de requalificação, com base num projeto premiado da dupla de arquitetos Manuel Graça Dias e Egas José Vieira.

JRS // MAG

Lusa/Fim