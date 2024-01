Em conferência de imprensa para apresentação do programa dos primeiros quatro meses do ano, o diretor do TMB, João Cristiano Cunha, disse que a "parede da fama" vai contar, para já, com 20 nomes, a condizer com o número de anos em comemoração.

"Pegámos nas mensagens que os artistas deixam no livro de artistas do TMB e no seu autógrafo, para os colocar numa parede de grande destaque, para o nosso público poder ver o que disseram sobre a cidade e a forma como foram acolhidos", explicou aos jornalistas João Cristiano Cunha.

Estas mensagens foram recolhidas desde 2020, altura em que o teatro passou a ter livro de artistas.

"Achámos que era importante selecionar aqueles que têm maior relevância, impacto e destaque e que deixaram as mensagens mais interessantes a Bragança", continuou a explicar o diretor, desvendando nomes como Eunice Muñoz, que morreu em 2022, Ruy de Carvalho, Virgílio Carvalho, Maria Rueff, Miguel Guilherme, Nuno Coelho, Rodrigo Leão, The Gift, Pedro Abrunhosa, Rui Veloso, Sérgio Godinho ou Paulo de Carvalho.

As figuras destacadas por esta "parede da fama" estão convidadas a marcar presença no final do mês, quando se assinalam os 20 anos. "Esperamos que alguns possam aceder ao convite", lançou João Cristiano Cunha.

No dia do aniversário, em 31 de janeiro, o TMB vai passar a ter um novo sítio na internet.

Para o mesmo dia está ainda previsto um concerto comemorativo, com repetição a 01 de fevereiro para o público geral e entrada gratuita, onde vai ser tocado Ludwig Van Beethoven.

"É com a Orquestra do Norte. Com a particularidade de ter um coro participativo que engloba a cidade de Bragança - Bricoir-t, Coro Brigantino e Coro do Instituto Politécnico de Bragança - e também um coro de Amarante, de Paços Brandão", adiantou o responsável pelo TMB.

Nesta conferência de imprensa foi ainda apresentado o restante programa até abril e o espetáculo Totally Tina! De tributo a Tina Turner, no dia 04 de maio, que chega a Bragança quando passar um ano da morte da cantora.

Já a 27 de janeiro, Bragança recebe o Nirvana Symphonic Tribute.

O TMB vai receber artistas que estão este ano a comemorar os 25 anos de carreira, como Fadomorse (28 de fevereiro) e David Fonseca, em estreia no palco brigantino a 06 de abril, que vai estar a percorrer os teatros nacionais com "Still'25".

"A ideia é fazermos uma programação que seja eclética e que vá a todos os públicos. [...] O teatro é de todos e para todos, com os preços que praticamos, que também é relevante. E muitos deles gratuitos", sublinhou João Cristiano Cunha.

Para os preços - nesta primeira agenda os bilhetes oscilam entre os 5 e os 11 euros - há um investimento municipal na ordem dos 350 mil euros.

"Vemos estes espetáculos noutras salas a nível nacional onde os preços duplicam e, por vezes, até triplicam. É um grande investimento na cultura e na formação de públicos, de pessoas e no acesso ao conhecimento", declarou aos jornalistas a vereadora da Cultura da Câmara Municipal de Bragança, Fernanda Silva, revelando que o município está a formalizar a candidatura à Rede de Teatros e Cineteatros Portugueses.

Em 2023, o TMB teve uma taxa de ocupação de 82,4%, com 17.891 espectadores em 109 sessões.

A programação e os bilhetes já podem ser adquiridos, seja em formato presencial ou na internet.

